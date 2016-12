Vogels in de kou in Eck en Wiel, familie moet vogelopvang sluiten wegens geldtekort

ECK EN WIEL - Nare dagen voor Jan en Marjolijn Hoogland. Hun vogelopvang in Eck en Wiel moet na meer dan 20 jaar de deuren sluiten. Het is financieel niet meer op te brengen, nu de opvang geen kleding meer mag inzamelen.

De circa 3500 euro die de kledinginzameling voor de Stichting DierenLot jaarlijks opleverde, was genoeg voor de familie Hoogland om Vogelopvang Onder de Regenboog, bedoeld voor wilde, gewonde en ouderloze dieren, draaiende houden. Maar het inzamelen mag niet meer van afvalinzamelaar Avri; een vergunningskwestie.

Luister naar een gesprek met Jan Hoogland op Radio Gelderland:

Marjolijn Hoogland en haar gezin stoppen officieel op 1 januari. In de opvang zitten nu nog zo'n 50 vogels. Die kunnen voorlopig niet weg, omdat de opvang in een gebied zit waar vanwege vogelgriep een vervoersverbod geldt.

De zorg voor de dieren gaat gewoon door, maar er worden geen nieuwe dieren meer aangenomen. Een 'geluk' voor de familie is dat de winter een rustig seizoen is. Maar het maakt de 'kater', zoals Jan Hoogland het noemt, er niet minder om. 'Dit zijn geen leuke dagen voor de familie.'

Vergunning is bittere noodzaak

Afvalinzamelaar Avri kan stichtingen in het Rivierenland controleren die zonder vergunning kleding inzamelen. Avri kwam eerder dit jaar langs in Eck en Wiel, en daar beschikten ze niet over het juiste papiertje. De vogelopvang moest stoppen met inzamelen.

Onder de Regenboog heeft nog wel een vergunning aangevraagd, maar die aanvraag werd deze week door de Avri afgewezen.Het betekent het wegvallen van een belangrijke, structurele inkomstenbron.

De familie Hoogland ziet voorlopig geen andere oplossing dan de opvang te sluiten. De dieren worden verzorgd tot ze mogen worden vervoerd.