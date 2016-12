November 2016: doorbraak Posbankmoord en Bennie Jolink wordt niet meer beter

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in november het meest op onze site en app?

1. Doorbraak in geruchtmakende Posbankmoord

Opluchting bij de nabestaanden van Alex Wiegmink uit Drempt. Na 13 jaar worden er in de geruchtmakende Posbankmoord twee verdachten uit Brabant aangehouden. Wiegmink wordt in 2003 op de Posbank bij Rheden doodgeschoten vanwege zijn auto.

2. Verzwakte Bennie Jolink in revalidatiekliniek: 'Ik word nooit meer beter'

Foto: Koos Groenewold

Het gaat niet goed met de Achterhoekse volksheld Bennie Jolink. Hij kwakkelt met zijn gezondheid en hij zit meerdere keren per week in een revalidatiecentrum. De longinhoud van de voormalige Normaal-zanger is erg laag. Beter worden zal hij niet meer. In december geeft hij zijn laatste optreden.

3. Doodgereden Lars (20) herdacht met bier en vuur

De 20-jarige Lars uit Giesbeek wordt in Duiven aangereden door een auto. De fietser wordt tientallen meters meegesleurd en overlijdt later aan zijn verwondingen. De automobilist rijdt door. De vrienden van Lars houden een herdenking met bier en vuur.

4. Brugklasser school Elst steekt leraar in bil

Een ingrijpende gebeurtenis op het Over Betuwe College in Elst. Een jongen van 13 steekt een docent in zijn bil. Hij wordt later aangehouden. De verwondingen van de leraar vallen mee.

5. Vrouw (19) uit Ede om het leven gebracht

Een 19-jarige vrouw uit Ede wordt zwaargewond gevonden in haar huis en overlijdt korte tijd later. Het gaat om een misdrijf. Een 20-jarige man wordt een dag later opgepakt in het onderzoek.