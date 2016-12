Gelderland meet luchtvervuiling door vuurwerk

NIJMEGEN - Zo'n 75 mensen in heel Nederland doen mee met het meten van vuurwerksmog. Eén van de deelnemers is Frits Ogg uit Nijmegen.

Hij is een fanatieke meter van de luchtkwaliteit en wil daarom graag meedoen met deze nieuwe proef van het RIVM. Doel is om rond de jaarwisseling de verhoogde concentratie fijnstof door vuurwerk in kaart te brengen. Frits Ogg heeft daarvoor een klein kastje aan zijn huis hangen. Elke vijf minuten zijn via de site samenmetenaankwaliteit.nl de meetresultaten te zien.

Fijnstof in de lucht

Het gaat bij deze metingen niet om de absolute meting van de smog, daarvoor zijn de goedkopere sensoren nog niet geschikt. Het doel is vooral om te zien wat het effect is van vuurwerk op de toename van de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Ook wil het RIVM ervaring opdoen met burgermetingen en de inzet van metingen door burgers.

Leven 13 maanden korter door vuile lucht

Volgens RIVM is de luchtkwaliteit in Nederland de afgelopen decennia verbeterd. De luchtkwaliteitsnormen worden op de meeste plaatsen in Nederland gehaald. Toch blijft monitoring van de luchtkwaliteit belangrijk. Luchtverontreiniging veroorzaakt van alle milieufactoren nog steeds verreweg de meeste ziektes. Mensen leven als gevolg van luchtverontreiniging gemiddeld 13 maanden korter.