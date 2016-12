Explosie houdt ze niet tegen, oliebollenbakkers Bennie en Melissa weer aan de slag

HUISSEN - Bijna drie weken geleden ging de gebakkraam van Bennie en Melissa Bosvelt in Huissen in vlammen op. Bennie raakte daarbij zwaargewond. Maar vandaag, net voor oud en nieuw, staan ze weer op hun vertrouwde plekje. Iets anders dan ze gewend zijn, maar met de vertrouwde oliebollen.

In plaats van een kraam is het namelijk een grote tent geworden. In die tent verkopen Melissa en Bennie vandaag, morgen en overmorgen hun oliebollen,appelbeignets en donuts. Tot vreugde van Bennie.

'Het begint nu toch wel weer te kriebelen om oliebollen te bakken. Ik ben opgeknapt, maar heb nog wel wat handschoentjes aan in verband met de schade die ik heb opgelopen. Toch ga ik er wat van proberen te maken vandaag.'

Dubbele gevoelens

Toch was het voor beiden een raar moment om vanochtend in de tent te beginnen. 'Ik heb er dubbele gevoelens over. Het is wel heel wat, wat hier gebeurd is. We hadden een eigen oliebollenkraam en we staan hier nu met hele mooie tenten. Maar ik kan hier niet bakken, die ambacht wordt mij even uit handen genomen', aldus Bennie.

Zijn vrouw vond het ook nog lastig. 'Ik ben nu weer wat rustiger, maar vanmorgen had ik echt een hyper gevoel. Het is goed dat we hier weer terug zijn, maar we worden wel geconfronteerd met het feit dat we de oliebollenkraam kwijt zijn', aldus Melissa.

Steunbetuigingen

Huissen leefde de afgelopen weken flink mee met het stel. Zo werd er een inzamelingsactie gehouden in de stad en vandaag kwamen verschillende inwoners even een knuffel geven. 'Dat doet mij goed. Ze vragen allemaal: hoe is het met je? en ze wensen mij succes. Het leeft wel ja, ik vind het wel mooi.'

Ben Saunders helpt ook

Daarnaast kwam zelfs Ben Saunders nog even helpen vandaag. De zanger gaat namelijk trouwen met een nichtje van Bennie en vond het zo'n sneu verhaal, dat hij met zijn aanwezigheid hoopt op extra opbrengsten. Zodat er volgend jaar weer gewoon een oliebollenkraam staat. Dat leek te werken, want velen wilden ook even met hem op de foto.

'Al die reacties maken mij niet uit. Het gaat om het verkopen van de oliebollen', vertelt Saunders. 'Het gaat vandaag niet om Ben Saunders, maar om de oliebollenkraam. Dat moeten mensen ook even loslaten, dan komt het allemaal goed.'

