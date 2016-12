Apeldoornse skiër Erwin doet het rustig aan thuis, na vreselijke val in Oostenrijk

APELDOORN - Hij klinkt redelijk opgewekt, monter. Om hem heen een hoop geroezemoes van mensen die hem erdoorheen helpen. De gewonde skiër Erwin Lazet uit Apeldoorn is weer thuis. Hij was woensdag in het nieuws omdat hij bruut omver gebeukt werd op de piste, door een Duitser op een snowboard.

Bij een ski-ongeluk op wintersport in Oostenrijk kwam Erwin ten val. Met zeven gebroken ribben en een klaplong lag hij dagenlang in het ziekenhuis. Ribben, die kun je beter breken dan kneuzen, toch?

'Je kunt inderdaad beter een rib breken dan kneuzen', bevestigt de Apeldoorner. Desondanks plagen pijn en ongemak hem 24 uur per dag: constant op je rug liggen, moeite hebben met ademen. Erwin: 'Het belangrijkste is dat ik nu rustig aan doe.'

Longen verversen slecht

Vooral zijn geklapte long is een hel voor hem. Gelukkig hoeft hij thuis niet terug het ziekenhuis in, maar die long blijft een grote risicofactor. 'Het is gevoelig voor infecties en door het krampachtige ademen ververs je de lucht in je longen niet voldoende', legt Erwin uit.

Zijn herstel wordt op een week of 10 - 12 geschat. Een behoorlijke knauw voor de zelfstandig ondernemer in de IT. Want geen werk betekent geen geld. 'Ik heb wel een buffer, maar die moet ik nu flink aanspreken. Dat had ik liever niet gehad.'

Geen sorry en geen geld

De Duitser die verantwoordelijk wordt gehouden voor het ongeval, kegelde Erwin hard onderuit. Een aantal snowboarders filmt elkaar met een cameraatje op een stick. Ze hebben geen oog voor de Apeldoorner.

Een 'sorry' heeft hij nog niet ontvangen. Vrienden van hem proberen nu in Duitsland de snowboarder voor de rechter te krijgen. Erwin: 'Ik wil dat hij op het matje geroepen wordt en een schadevergoeding betaalt. Want dit kost gewoon geld.'

Zie ook: