1 op 5 misdrijven opgelost dankzij Bureau GLD

ARNHEM - Dit jaar zijn veel criminelen opgepakt na de uitzendingen van Bureau GLD, het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland. Allemaal omdat u keek en meedacht met de politie.

In het programma worden wekelijks meerdere zaken behandeld van grote en kleinere criminaliteit. Meer dan twintig procent van de behandelde zaken zijn opgelost.

Crimineel stapt zelf naar de politie

Anders dan voorgaande jaren zijn dit jaar veel verdachten zelf naar de politie gestapt na het zien van de beelden bij Bureau GLD. Zo meldden meerdere jongemannen zich nadat ze te zien waren tijdens een mishandeling op straat van twee Lunterse broers. Ook een man van 48 uit Amsterdam meldde zich binnen 24 uur bij de politie. Hij was vastgelegd op beelden kort voordat hij drie jonge kinderen in Tiel onzedelijk mishandelden. De man zit inmiddels een gevangenisstraf uit.

Na maanden zaken opgelost

Een man van 22 uit Vaassen is na maandenlang onderzoek opgepakt voor een straatroof in Velp. Deze zaak zorgde voor veel beroering. De man van het slachtoffer kreeg een hartinfarct toen hij zag hoe zijn vrouw beroofd werd en daarbij ten val kwam. De overval werd gepleegd in 2015, begin dit jaar behandelde Bureau GLD de zaak. Eind september is de man opgepakt.

Bureau GLD krijgt meer zendtijd

Om nog meer misdrijven op te kunnen lossen krijgt Bureau GLD in 2017 meer zendtijd. De uitzenddag verandert niet. Elke woensdag is de uitzending om 17.20 uur bij Omroep Gelderland. De berichten en filmpjes komen ook online via de stie en de Facebookpagina. Vooral het plaatsen op social media zorgt er voor dat meer mensen meedenken, zegt de politie. Wekelijks worden berichten honderden keren gedeeld.