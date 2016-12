Partij illegaal vuurwerk Wezep en Hoogvliet nog veel groter dan gedacht

Foto: politie

WEZEP - De partij illegaal vuurwerk die de politie woensdag in Wezep en Hoogvliet in beslag nam, is een stuk groter dan eerst werd gedacht.

Het was al een megapartij; zo'n 1800 kilo illegaal vuurwerk vond de politie in Wezep en de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet. Nu blijkt dat het om 2600 kilo gaat. Na een definitieve hertelling kwam de politie tot dit definitieve aantal kilo's. De politieactie was het resultaat van maandenlang onderzoek, dat begon na de aanhouding van twee minderjarigen in Spijkenisse. Bussen vol vuurwerk Het spoor leidde uiteindelijk naar de twee adressen, in Wezep en Hoogvliet. In beide plaatsen stuitte de politie op een bus die was volgeladen met vuurwerk. Een 53-jarige man uit Amersfoort en een 41-jarige man uit Leusden opgepakt werden in Wezep opgepakt. In Hoogvliet hield de politie een 42-jarige man uit Spijkenisse en een 52-jarige man uit Hoogvliet aan.