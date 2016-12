Openluchttheater Eibergen heeft geen plek voor Have a Nice Day

ULFT - Het Have A Nice Day-festival komt in 2017 niet naar het Openluchttheater Eibergen. De organisatie van het festival kon het niet met het theaterbestuur eens worden over de datum.

'Het theater wil dat het festival minimaal drie weken vóór of na het Achterhoeks Streekfestival, zondag 9 juli, wordt gehouden', zo laat het Openluchttheater weten.

Twee festivals binnen korte tijd zouden volgens het theater leiden tot grote risico’s voor het terrein. Omdat het festival niet wil afwijken van 1 juli als datum, kan het geen doorgang vinden.



Het Openluchttheater heeft nog gezocht naar andere mogelijkheden. "Natuurlijk hebben we gekeken of we met het Achterhoeks Streekfestival konden schuiven. Dat is helaas niet mogelijk. Het festival richt zich zowel op vakantietoeristen als inwoners uit de eigen streek. Een week opschuiven is geen optie, omdat dan de Zwarte Cross wordt gehouden. Nog later is niet haalbaar, omdat onze eigen vrijwilligers dan met vakantie zijn.'

De organisatie van het festival laat weten dat Have a Nice Day gewoon doorgaat. Waar? Dat wordt de komende tijd onderzocht.