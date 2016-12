'Walgelijk' of 'gewoon de natuur', gemengde reacties over geslachte, maar levende vissen in toko

Foto: screenshot van Facebookvideo

NIJMEGEN - Ophef op Facebook over de video gemaakt van vissen, verpakt in plastic en opengesneden, maar die levend zijn afgeleverd bij een toko in Nijmegen. De meningen zijn verdeeld.

'Dit is dus een walgelijke manier. Ze kunnen alles nog voelen: pijn, angst en stress', stelt Hester Bartels, die donderdagmorgen bij de politie aangifte deed van dierenleed. 'Dingen in plaats van dieren' De Vissenbescherming heeft nog nooit van iets dergelijks gehoord. 'Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt', reageert een woordvoerster. 'De hele visserij is mis. Er wordt gedaan of het dingen zijn in plaats van dieren.' 'Dit is gewoon de wet van de natuur', stelt Wim in een reactie op Facebook. 'Als je een vis slacht, blijven de cellen nog enige tijd leven.' 'Onnodig lijden is dit', reageert Wouter. 'Mensen hypocriete wezens' Tijs vindt mensen hypocriete wezens: 'Als het in de schappen verpakt ligt vreten ze alles. Als ze zien wat er voor af gebeurt gaan ze janken.' Bijna naamgenoot Thijs is het daar niet mee eens. 'Ze zijn nog niet hersendood, dus nog half bij bewustzijn, ze voelen dus pijn en lijden! Volgens Ernst Paul zijn de vissen wel dood. 'Het kronkelen wordt veroorzaakt door zenuwprikkels.' Marianne sluit zich daarbij aan: 'Kippen kunnen ook nog lopen zonder hun kop. Iets met reflexen van de spieren, dacht ik.' 'Vissen hebben wel gevoel' Bartels stelt dat er 150 studies zijn die aantonen dat vissen wel gevoel hebben. Op de video is de ontsteltenis van Hester Bartels, die de video maakte, te horen. Zie ook: Vissen komen half geslacht, maar levend aan bij toko in Nijmegen