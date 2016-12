Moslimjongeren surveilleren in Terweijde na autobrand

CULEMBORG - Na de autobranden in Culemborg gaat MoslimJongeren Culemborg surveilleren in de wijk Terewijde. Woensdagnacht brandden er zes auto's af in de wijk.

In eerste instantie zouden ze met de jaarwisseling surveilleren om de rust te bewaren in de wijk waar de afgelopen maanden veel auto's in brand werden gestoken. Maar na de branden van woensdagnacht, is dat dus vervroegd.

Eerder op de avond vloog ook de toekomstige moskee in brand. 'Of er verband is? Dat moet onderzoek uitwijzen. Daar kan ik nog weinig over zeggen', aldus voorzitter van de MoslimJongeren Culemborg, Kamal Benmoghyt.

Heftige nacht

Voor Benmoghyt, ook vrijwilliger bij de moskee, was het een bewogen nacht. 'Ik denk nog wel na wat er nu precies is gebeurd. Eerst de brand in het pand waar onze moskee moet komen en toen we met z'n allen aan het overleggen waren wat we konden doen, hoorden we van de autobranden. We zijn gelijk de wijk ingegaan.'

Op sociale media wordt de brand in de toekomstige moskee door sommige als iets positiefs ervaren. 'Daar heb ik een dubbel gevoel bij. Het doet pijn, maar tegelijkertijd denk ik.. Wie zou het schrijven? Die heeft totaal geen mensenkennis en onwetendheid moet je niet te hard straffen', aldus Benmoghyt.

Politie doet onderzoek

De politie laat weten onderzoek te doen na de branden. In het geval van de autobranden gaat de politie er vanuit dat er sprake is van brandstichting. Over de moskee doet ze nog geen uitspraak.