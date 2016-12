Klant betaalt omdat gemeente belasting heft bij nutsbedrijven

EDE - Trek de beurs maar: na Voorst gaan ook inwoners van Ede en Wageningen meer belasting betalen. De gemeenten voeren op de valreep precariobelasting voor nutsbedrijven in; die kosten worden doorberekend aan de gebruiker.

Energiebedrijven Alliander en Stedin moeten vanaf komend jaar belasting gaan betalen in beide plaatsen, voor de leidingen die door gemeentegrond lopen, weet het AD. Ook waterbedrijf Vitens moet dit. De netbeheerders en Vitens zijn niet blij met de maatregel.

Precario is een vorm van belasting die gemeenten kunnen heffen voor het gebruik van openbare grond, zoals ook bij horecaterrassen gebeurt.

Opsparen in fonds

Een woordvoerder van de gemeente Ede laat aan Omroep Gelderland weten de plannen al een tijd te hebben gehad; nu zullen ze dan worden doorgevoerd. Ede telt zo'n 45.000 huishoudens.

Het geld dat die huishoudens moeten betalen, zal deels via andere gemeentelijke belastingen worden gecompenseerd. Wat de gemeente verdient met de heffing, komt in een speciaal fonds terecht.

Miljoen per jaar

Alleen in het geval van Vitens wacht Ede een hoger beroepszaak die speelt in Voorst af. Als Ede de grondbelasting voor Vitens invoert, dan moet dat bedrijf een miljoen per jaar betalen, laat een woordvoerder weten.

Onder meer omdat Vitens in een eerste levensbehoefte voorziet en niet, zoals de energiebedrijven, commercieel is, vindt ze de belastingheffing geen goede zaak.

Snel even cashen

Waterbedrijf Vitens was er al bang voor: gemeenten die een tarief hebben voor het gebruik van hun grond, maar dit nog niet hanteren, gaan dat alsnog doen.

De maatregel komt voordat de Kamer de belasting zal afschaffen. Daar moet komende termijn een definitieve beslissing over worden genomen.

Gemeenten die het tarief hanteren, krijgen dan tien jaar de tijd om het weer terug te draaien. Dat is dus tien jaar lang kassa voor gemeenten die op dat moment een precariobelasting heffen.

'Niet meer van deze tijd'

In Voorst betekende het sinds 2014 een rechtszaak tussen Vitens en die gemeente. Ooit was namelijk afgesproken dat waterbedrijven gevrijwaard zouden blijven van de precario.

Voorst vindt dit niet meer van deze tijd en rekent de belasting alsnog.

Doorrekenen aan de klant

Het waterbedrijf verloor de rechtszaak en gaat in hoger beroep. Eind januari moet daar een uitspraak uitkomen.

Intussen komt de rekening bij de gebruikers terecht, want Vitens berekent de belasting die de gemeente heft vanaf volgend jaar door. Voorst wil dit deels compenseren.

Nu de rechter al eens besliste in het nadeel van Vitens, vreest het dat andere gemeenten ook op de valreep de belasting in zullen voeren. Ede en Wageningen gaan dit dus doen.