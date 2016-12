Culemborg: 34 autobranden sinds half april

CULEMBORG - In Culemborg zijn sinds half april 34 auto's in vlammen opgegaan. In meer dan de helft van de gevallen gebeurde dat in de wijk Terweijde.

In april begon het, met tien autobranden binnen een week. Na drie rustige maanden gingen er in augustus drie auto's in de brand en in september vijf. Richting het einde van het jaar was het ook weer raak met drie autobranden in november en elf in december.

Een uitgebrande auto wordt afgevoerd (Foto: Omroep Gelderland)

Autobranden in Culemborg:

28-12: zes auto's (in en rond Terweijde)

15-12: twee auto's

4-12: een auto (Terweijde)

3-12: twee auto's

23-11: een auto (Terweijde)

19-11: een auto (Terweijde)

18-11: een auto (Terweijde)

29-9: een auto (Terweijde)

26-9: vier auto's (Terweijde)

22-8: een auto

20-8: een auto

19-8: een auto

15-5: een auto

23-4: twee auto's

21-4: drie auto's

19-4: een auto

18-4: vijf auto's (vier in Terweijde)

Deze week werd bekend dat in heel Gelderland dit jaar 735 keer melding is gemaakt van een autobrand.

Ook in maart 2014 en december 2009 vlogen er auto's in brand in de Culemborgse wijk Terweijde.

