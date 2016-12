Inbrekers die 'onder de modder' zitten gezocht

NIJKERK - In een pand rond de Oude Barneveldseweg in Nijkerk is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. De politie zoekt twee mannen.

Via Burgernet meldt de politie dat rond 3.30 uur werd ingebroken door twee mannen van vermoedelijk Noord-Afrikaanse afkomst. Ze zijn tussen 20-25 jaar oud en droegen donkere kleding. Wellicht zitten ze 'onder de modder', is te horen in de Burgernetmelding. Wie tips heeft, kan contact opnemen met de politie.