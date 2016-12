Politie zoekt automobilist die bromfietser aanreed in Lochem

ULFT - In verband met een ongeval is de politie in Lochem op zoek naar een rode auto. De bestuurder van het voertuig, waarvan het kenteken niet bekend is, is betrokken geweest bij een aanrijding met een bromfietser.

Het ongeluk vond dinsdagavond tussen 18.30 uur en 19.00 uur plaats op de Larenseweg in Lochem. Ter hoogte van tankstation Brand Oil kwamen beide voertuigen met elkaar in botsing. Er vielen geen gewonden, wel was er sprake van blikschade.



De politie verzoekt de bestuurder om zich bij de politie te melden. Daarnaast zijn ze op zoek naar getuigen die het ongeval hebben zien gebeuren, ook zij kunnen zich bij de politie melden.

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden