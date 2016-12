'Ik heb er slecht van geslapen': buurtbewoners bezorgd na autobranden

CULEMBORG - Zes auto's gingen in de nacht van woensdag op donderdag in de wijk Terweijde in no-time in vlammen op. De buurtbewoners zijn bezorgd, maar willen niet voor camera reageren. 'Misschien is mijn auto dan vanavond wel aan de beurt.'

De branden waren allemaal in en rond de wijk Terweijde. Er gingen twee auto's verloren in de Thorbeckestraat, twee aan de Hageroos en auto's aan de Van der Duyn van Maasdamstraat en de Eikeboom.

Een andere bewoner zegt er slecht van te slapen. Een auto van een buurman vloog in brand. Over mogelijke oorzaken van de vele brandstichtingen wil niemand zich uitspreken.

Naast de brandweer was ook de politie volop aanwezig in de wijk.

Eerder op de avond vloog de toekomstige moskee aan de Multatulilaan in brand. Het voormalige zwembad werd afgelopen zomer verkocht voor 410.000 euro aan de Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg. Het pand zou worden omgebouwd tot een moskee. Een omstander ziet het met de verschillende branden met lede ogen aan. 'Misschien is er wel een pyromaan actief. Je weet het niet.'

foto: Bart Meesters

'Niet acceptabel'

Waarnemend burgemeester Kees Jan de Vet liet eind september al weten dat hij zich grote zorgen maakt over de veiligheid en het gevoel van veiligheid in Culemborg. 'Ik realiseer me dat dat impact heeft op de veiligheidsgevoelens van de slachtoffers, de inwoners in de directe omgeving en ook voor de rest van de Culemborgers. Het gemak waarmee auto's in de brand worden gestoken is zorgwekkend, dergelijke gebeurtenissen zijn niet acceptabel.'

Sindsdien is het er niet rustiger op geworden in Culemborg. De organisatie MoslimJongeren Culemborg wil tijdens de jaarwisseling toezicht houden om er aan bij te dragen dat die rustig verloopt in Culemborg, en vooral in de wijk Terweijde. Die wijk kwam al regelmatig negatief in het nieuws, met name tijdens de jaarwisseling.

