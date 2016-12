Meerdere brandjes in Waardenburg

WAARDENBURG - In Waardenburg zijn woensdagavond op meerdere plaatsen autobanden in brand gestoken.

Op de kruising van Dr. Kijlstradreef en de Zandweg werd een aanhanger met autobanden in brand gestoken. Omdat er ook jerrycans met olie op de aanhanger liggen, laat de brandweer het vuur gecontroleerd uitbranden. Als de brandweer het vuur zou blussen, zou de olie zich meer verspreiden over de straat. Ook werden autobanden in brand gestoken op de Steenweg/N830.

Traditie

Het in brand steken van autobanden is een traditie in Waardenburg. Meestal zijn het jongeren die rond de jaarwisseling de autobanden in het vuur zetten.

Geen actie

De politie zei na brandjes in november de komende tijd alert te zijn. De gemeente Neerijnen liet destijds weten nog geen actie te ondernemen. In aanloop naar oud&nieuw zal de gemeente de 'gebruikelijke afspraken' volgen. Wat die afspraken zijn, wil de woordvoerder niet zeggen.

