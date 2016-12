Actie tegen jacht in jachtvrije zone en BN-er helpt oliebollen verkopen. Dit is het nieuws van donderdag 29 december

ARNHEM - De oliebollenkraam die begin deze maand explodeerde in Huissen, is weer in de running. Vanaf vandaag verkoopt de familie Bosvelt weer oliebollen in Huissen, met hulp van een bekende zanger. Ook terug van weggeweest: de vuurwerkverkoop. Staan er lange rijen voor de verkooppunten? En het Deelerwoud stond jarenlang bekend als jachtvrije zone, maar heeft een nieuwe naam gekregen: Killing Fields. Dit is het nieuws van de drie na laatste dag van 2016.

Vuurwerkverkoop van start

Het is weer zover...de vuurwerkhandel start weer. Liefhebbers kunnen weer hun hart weer ophalen. Vandaag, morgen en zaterdag mag weer vuurwerk worden gekocht. Met het afsteken van dat vuurwerk moet nog wel even worden gewacht. Vuurwerk wordt steeds vaker via internet besteld. De grote vraag is dan ook of er nog steeds sprake is van lange wachtrijen voor de vuurwerk verkoopppunten.

BN-er helpt met verkoop oliebollen in afgebrande oliebollenkraam in Huissen

Begin december brandde de oliebollenkraam van de familie Bosvelt in Huissen helemaal af. Bennie Bosvelt liep brandwonden op en kon net op tijd wegkomen. Inmiddels heeft de familie via een Facebookactie geregeld dat ze met een nieuwe kraam de markt op kunnen. Vandaag staan ze dus voor het eerst weer met oliebollen op de markt. Met hulp van de bekende zanger Ben Saunders.

Killing Fields Deelerwoud

Tegenstanders van het afschieten van herten op het Deelerwoud, demonstreren vandaag met een bijeenkomst in het woud. Initiatiefnemer is Harry Voss, raadslid van de Partij voor de Dieren in Apeldoorn. Jarenlang was het Deelerwoud een stuk natuurgebied, dat jachtvrij was. Damherten kwamen dan ook graag in dit gebied. Zo graag dat het nabij gelegen landgoed Middachten klaagt over overlast van de damherten. Reden voor Natuurmonumenten om weer te schieten in het gebied.