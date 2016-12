Sein 'brand meester' gegeven na grote en felle brand in voormalig zwembad Culemborg

CULEMBORG - In Culemborg heeft woensdagavond aan de Multatulilaan een grote brand gewoed in het voormalige zwembad De Meer. Het sein 'brand meester' is gegeven, maar de schade is groot. Delen van het pand zijn ingestort en de brandweer is nog uren bezig met nablussen.

De brand ontstond rond 21.00 uur en verspreidde zich over een groot deel van het gebouw en was van grote afstand te zien. De rook trok richting het centrum van de stad. De brandweer adviseert bij stankoverlast om ramen en deuren te sluiten. Rook bevat altijd schadelijke stoffen, maar volgens de brandweer is er geen risico voor de volksgezondheid. De brand trok veel bekijks. De honderden toeschouwers werden door de hulpdiensten op afstand gehouden. Zwembad wordt moskee Het zwembad werd afgelopen zomer verkocht voor 410.000 euro aan de Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg. Het pand zou worden omgebouwd tot een moskee. Oorzaak brand onbekend Het pand was afgesloten van gas en elektriciteit, maar de brandweer heeft geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.