In één klap twee keer zoveel zonnepanelen in Lingewaard

BEMMEL - Een drijvend zonnepark van zo'n 6000 panelen dat ruim 500 huishoudens van duurzame stroom voorziet. Het was lang heel spannend voor de initiatiefnemers, maar de felbegeerde en onontbeerlijke subsidie is binnen. De gemeente Lingewaard is daarmee volgend jaar in 1 klap twee keer zoveel zonnepanelen rijker.

Al jaren zijn inwoners van de gemeente Lingewaard bezig om op het gietwaterbassin van tuinbouwgebied Bergerden een drijvende energiecentrale van zonnepanelen te bouwen. Alles is rond.

Voorinschrijving al begonnen

Eerder deze maand is de voorinschrijving al begonnen voor geïnteresseerden die willen deelnemen aan het project. De investeringskosten voor het drijvende park liggen rond de 2 miljoen euro.

In januari zouden de mensen van de Coöperatie Lingewaard Energie horen of de voor hun van levensbelang zijnde SDE+subsidie verstrekt wordt. Maar dat is nu onverwacht weken eerder geworden.

Gelijk aan de slag in het nieuwe jaar

'Dat is heel fijn het nieuwe jaar ingaan', zegt Frans van Herwijnen van Lingewaard Energie blij verrast. 'Nu kunnen we gelijk in het nieuwe jaar beginnen met de volgende stappen zoals overleg met de bank en met tuinders in de omgeving van het bassin.'

De komst van het park is nu een feit. 'Tenzij we geen bank vinden om ons te ondersteunen', zegt van Herwijnen. 'Maar ik kan me dat nauwelijks voorstellen na de toekenning van die subsidie.'

Voor de zomer drijven ze

Met de subsidie kan de investering worden terugverdient en daarmee de 1,5 miljoen euro die van een bank moet komen binnen vijftien jaar worden afgelost. Half februari moet alles financieel rond zijn.

Dan zit er nog acht weken levertijd op de drijvende zonnepanelen en is de verwachting dat ergens in de tweede helft van april kan worden begonnen met de aanleg van het enorme zonnepark. Mooi op tijd voor als de zon echt los gaat.

