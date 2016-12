Zijn er straks nog genoeg timmermannen? Actie tegen bezuiniging op techniekonderwijs

WINTERSWIJK - Schilderen, solderen, vijlen, een lamp laten branden. De kinderen van de basisschool in het buurtschap Woold bij Winterswijk, mogen vanmiddag van alles uitproberen in het technieklokaal.

De kinderen krijgen opdrachtjes en voeren die in eigen tempo uit. 'Mijn vader is timmerman, dus thuis mag ik ook wel wat doen', zegt Ruben. 'Maar thuis mag ik niet met de grote apparaten werken, en dat mag hier wel'. Terwijl hij bezig is met het maken van een metalen kunstwerkje glundert zijn gezicht.

'Ik wil later acteur worden, maar dit vind ik ook wel heel erg leuk', lacht hij. En dat is precies de functie van het technieklokaal. Basisschoolleerlingen laten zien wat techniek is en wat je er mee kunt doen. Volgens Henk Kip, voorzitter van de Stichting Technieklokaal Skills helpt het hen bij het maken van de beroepskeuze.

'Scholen kunnen voor zichzelf geen technieklokaal inrichten, daarvoor is het te duur', zegt Kip. Op deze manier kunnen kinderen in aanraking komen met techniek'. Want als er niks gedaan wordt, is er te weinig aanwas van technisch geschoold personeel en dreigt een tekort aan vakmensen als timmerlui en elektriciens.

Toekomst onzeker

Het technieklokaal wordt betaald door het bedrijfsleven, de gemeente en de scholen. Een groep enthousiaste vrijwilligers, meestal gepensioneerde vaklui, helpt de kinderen wegwijs maken in de techniek. Het klinkt allemaal mooi en zeker voor een gebied als de Achterhoek waar veel technische bedrijven zitten.

'Toch worden we bedreigd', zegt Kip. Den Haag wil bezuinigen. 'Scholen worden gekort en het is nu maar de vraag of ze nog geld hebben om dit lokaal te financieren. Ze moeten nu scherpe keuzes maken', zegt Kip. In 2017 wordt er 75% gekort, dat jaar erop nog eens 50%.

Kamervragen

Kip heeft een brief naar de minister gestuurd en er zijn inmiddels Kamervragen gesteld.

Niet alleen in Winterswijk is er een technieklokaal. 'De Achterhoek is goed vertegenwoordigd, dat is echt niet overal zo in Nederland', zegt Kip.

