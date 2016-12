'Hoe kan het dat er anderhalf jaar lang ivf-fouten worden gemaakt?'

ARNHEM - De fouten in het ivf-laboratorium in Utrecht leiden tot Kamervragen. Bij de bevruchting van eicellen van 26 vrouwen zijn mogelijk zaadcellen van een andere cliënt gebruikt.

Drie van deze vrouwen staan onder behandeling in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Mogelijk zijn hun eicellen bevrucht met het zaad van de verkeerde - niet de eigen - man.

De SP wil weten hoe het mogelijk is dat ruim anderhalf jaar lang procedurefouten zijn gemaakt bij het IVF-laboratorium. De partij wil weten of de minister wil onderzoeken hoe het staat met de interne controle en de werkdruk bij het IVF-laboratorium. Ook wil de SP weten of de Inspectie voor de Gezondheidszorg de kwestie beschouwt als medische misser.

