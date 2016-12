Oktober 2016: dansen met Justin Bieber en vrouw (83) ligt vier dagen in tuin

Foto: ANP

ARNHEM - Het is eind december, de oliebollen gaan weer in het vet: het is tijd om terug te blikken op mooie, droevige en grappige gebeurtenissen. Welke berichten bekeek u in oktober het meest op onze site en app?

1. 'Ik ben je kwijt', moeder van Mees (12) schrijft blog over het verlies van haar zoon De moeder van de 12-jarige Mees uit Putten die bij een verkeersongeluk om het leven komt, schrijft haar verdriet van zich af in een blog. De blog wordt duizenden keren bekeken. De woorden van de moeder zijn hartverscheurend. In het tv-programma Helden van 2016 vertelt zij haar verhaal. 2. Vrouw (83) ligt vier dagen hulpeloos in haar tuin De plek waar de vrouw wordt gevonden. Foto: Omroep Gelderland Een 83-jarige vrouw uit Klarenbeek ligt vier dagen (en drie nachten) in haar tuin. De 83-jarige vrouw haalt de krant en valt in de tuin. Het lukt haar niet om overeind te komen. Pas na vier dagen wordt ze levend gevonden. 3. Ninthe (10) uit Wijchen danst met Justin Bieber Justin Bieber staat twee dagen in Gelredome in Arnhem. Fans liggen dagen van te voren voor het stadion. De 10-jarige Ninthe van den Berg wordt uitgekozen om samen met Justin Bieber de coolste danspasjes te laten zien. 4. Halloweentocht eindigt voor mountainbiker in een nachtmerrie Een mountainbiker breekt tijdens een Halloweentocht in Eerbeek zijn nek. Hij valt in een sloot nadat hij zijn groepje kwijtraakt. De man heeft uitvalverschijnselen aan zijn arm en been en moet worden geopereerd. 5. Engelsman boekt per ongeluk Graafschapbezoek bij wedstrijd zonder supporters En balen! De Engelsman Scott boekt voor honderden euro's een reisje om De Graafschap te zien. Hij weet alleen niet dat er geen supporters welkom waren. En weet op geheel eigen wijze De Graafschap aan te moedigen.