Help! Jolein is haar trouwjurk kwijt

APELDOORN - Een oproep op Facebook uit Apeldoorn: waar is de trouwjurk van Jolein Keizer? Ze wil de jurk die ze op 1 september droeg graag terug.

De verdwijning is veroorzaakt door de stomerij die haar jurk na de plechtigheid zou schoonmaken. Stomerij De Pauw aan de Asselsestraat in Apeldoorn heeft de jurk helaas aan de verkeerde vrouw meegegeven. Dat is nu twee weken geleden.

Stomerij verwisselde de bonnetjes

Eigenaar Alex Smienk zit met de 'jurkverwisseling' in zijn maag, meldt hij. 'Ik heb de bonnetjes verwisseld. Ik doe dit werk nu 30 jaar en het is me nog nooit overkomen dat ik de trouwjurk aan de verkeerde heb meegegeven.'

De stomerij reinigt wekelijks zo'n 8 tot 10 trouwjurken.

De oproep van Jolein op Facebook is ruim 300 keer gedeeld:

Vorig jaar Kerst vroeg Joleins geliefde haar ten huwelijk. Twaalf maanden later is ze gelukkig getrouwd, zeg maar gerust zielsgelukkig, maar hangt de jurk bij een ander in de kast. Wist ze maar waar. 'Deze Kerst was daarom toch iets anders voor ons dan die van vorig jaar', zegt Jolein (30).

Smienk gaat ervan uit dat de jurk vanzelf weer opduikt. 'Wie wil er nu een trouwjurk in huis hebben, die niet van haar is?'

Hoop op telefoonlijst van KPN

Jolein knikt. Ze heeft haar hoop gevestigd op na de jaarwisseling, wanneer KPN de telefoonlijst vrijgeeft waarop de nummers staan van klanten waarmee de stomerij contact heeft gehad.

Smienk: 'Zodra de jurk van Jolein terug is, kijk ik die eerst nauwkeurig na en reinig ik de jurk, mocht dat nodig zijn, nog een keer. Pas dan ga ik Jolein bellen, want haar jurk moet spic en span zijn.'

In de tussentijd moet de Apeldoornse nog even geduld hebben. Blijft de jurk onvindbaar, dan kan ze rekenen op een schadevergoeding. 'Natuurlijk wil ik het liefst mijn eigen trouwjurk terug.' Jolein droomt even weg. 'Wat is er leuker dan later die jurk aan je eigen kinderen te laten zien?'