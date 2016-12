Hoe onderhoud je het gras van een zonnepanelenpark?

DUIVEN - Hoe hou je het gras op een terrein met zonnepanelen kort? Voor een maaimachine is het een lastig karwei. De energiemaatschappij die het komend jaar een solarpark met 3000 zonnepanelen aanlegt achter de afvalrecycling in Duiven, heeft de oplossing gevonden. Met schapen. Woensdag kwam de schaapherder alvast met zijn kudde het terrein verkennen en kortwieken.

'Ik ben een soort van bouwaannemer lacht herder Wim Jans. Ik en mijn schapen zijn in te huren voor projecten waarbij het behoud van de natuur voorop staat. Daarnaast maken wij bijvoorbeeld een bouwplaats klaar voor de start van een groot project zoals hier. Een opdrachtgever bepaalt welk natuurdoel zij nastreeft en dan realiseren wij dat met de schapen.'

Achter het gebouw van de vuilnisrecycling Sita, ligt een groot braakliggend terrein waar de bouw van de 3000 zonnepanelen begint. Het heeft enkele jaren geduurd voor alles rond is, maar in 2017 gaat de schep definitief in de grond en moeten de panelen opgeleverd worden.

Schapen als grasmaaier

Zo'n 50 schapen zijn vanuit het Noord-Brabantse dorp Zeeland naar Duiven verhuisd om de bouwgrond bouwklaar te maken. Ze grazen lustig in het rond en dat is nu net de bedoeling.

'Het is voor ons ook een nieuwe klus, wij hebben nog nooit een zonnepark begraasd.

Ook na de aanleg van het park met duizenden zonnepanelen, kiest de energiemaatschappij voor de Brabantse herder. 'Je kunt het ook wel met een grote maaimachine doen, maar dat is nogal lastig als je met zo'n maaier onder de zonnepanelen door moet. Dat valt in praktijk beslist niet mee.'