Erwin eindelijk weer thuis na ski-ongeluk; maar geen berichtje van 'de dader'

APELDOORN - Erwin Lazet is eindelijk weer thuis na het ski-ongeval tijdens zijn wintersportvakantie. De Apeldoorner is woensdag met een ambulance vanuit Oostenrijk naar huis gebracht.

Op de laatste dag van de skivakantie ging het mis. Een Duitse snowboarder klapte keihard tegen hem aan op de skipiste. Daarbij liep hij een aantal gebroken ribben op en werd één van zijn longen op vijf plaatsen geperforeerd. Omdat het medisch gezien niet verantwoord was om met het vliegtuig terug naar Nederland te gaan, moest hij dagen in het ziekenhuis in Oostenrijk blijven. Uiteindelijk is hij per ambulance terug gebracht naar Apeldoorn.

Tien dagen extra

Lazet, zelf een zeer ervaren wintersporter, is blij om weer thuis te zijn bij vrouw en kinderen te zijn. 'Het is een super knullig verhaal. Ik heb tien dagen in het ziekenhuis gelegen. En dat op drie daagjes skiën.'

'Dader'

'De terugreis ging heel soepel', laat hij weten. Wat steekt, is het feit dat hij niets meer heeft gehoord van de Duitse snowboarder die het ongeluk veroorzaakte. 'De dader, zo noem ik het maar even, heeft niets van zich laten weten. Terwijl hij wel mijn gegevens en alles heeft.'