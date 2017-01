Het kan! Zelf een zonne- of windmolenpark bouwen

BEMMEL - Zelf een zonne- of windmolenpark bouwen om groene stroom te produceren. Steeds meer Gelderlanders willen dat. Onlangs kregen de 100 leden van de coöperatie Lingewaard Energie uit Huissen te horen dat ze een essentiële subsidie van 1,7 miljoen euro uit Den Haag krijgen om maar liefst 6 duizend zonnepanelen aan te leggen.

Met een brede armzwaai wijst Frans van Herwijnen naar een grote plas tussen de kassen van Bergerden, vlak naast Huissen. 'Hier komen straks 6 duizend zonnepanelen te liggen, goed voor de stroom voor 6 honderd huishoudens.'

Van Herwijnen is de drijvende kracht achter de coöperatie Lingewaard Energie. Hij is er al 3 jaar lang zo'n 20 uur per week mee bezig. 'Je moet wel een lange adem hebben, ja', bevestigt de kwieke senior. 'En je moet in het ideaal geloven dat je dit als burger van de grond kan tillen.'

Blikvangers

Steeds meer Gelderlanders hebben net als Van Herwijnen het ideaal om zelf duurzame energie te produceren. Een paar jaar geleden kwam het nog amper voor, afgelopen jaar zijn er een kleine 30 projecten gestart. Zoals het Windpark Nijmegen-Betuwe, de 4 blikvangende windmolens langs de A15 die 7 duizend huishoudens van stroom moeten voorzien.

Volgens Sible Schöne, directeur van het kennisplatform HIER opgewekt, hebben de oprichters van dit soort coöperaties een ander soort idealisme. 'Het is meer praktisch idealisme, niet die zware ideologie uit de jaren '80. Je kunt nu gewoon zelf een energiecentrale opzetten en sommige mensen doen dat. Je ziet nu ook dat allerlei bedrijven hier op inspringen en de mensen de rompslomp uit handen neemt', aldus Schöne.

Woud van regels

Want mensen die zelf een duurzame energiecentrale willen bouwen komen terecht in een woud van regels en vergunningen. Daar kan Van Herwijnen over meepraten. Zo moest de gemeente Lingewaard het bestemmingsplan aanpassen. Ook moet de toekomstige energiecentrale aangesloten worden op het openbare net en er moest financiering worden geregeld voor het hele plan.

Zie ook:

In één klap twee keer zoveel zonnepanelen in Lingewaard