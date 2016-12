Club van handbalster Estavana Polman baalt van haar zwangerschap

ESBJERG - De Deense handbalclub Team Esbjerg baalt van de zwangerschap van Estavana Polman. De speelster uit Arnhem beëindigt per direct haar seizoen, omdat ze zwanger is van voetballer Rafael van der Vaart.

Team Esbjerg spreekt van 'een ongelukkig moment', omdat volgende maand de belangrijkste fase van de Champions League wordt gespeeld. 'Polman is een bepalende speelster op het hoogste niveau', stelt de club op haar website.

De Arnhemse heeft al wel aangegeven dat ze volgend seizoen weer beschikbaar is voor haar Deense werkgever. Overigens is ook haar clubgenote Susanne Kastrup Forslund de rest van het seizoen afwezig omdat ze zwanger is.

Polman won begin deze maand nog zilver met Oranje tijdens het EK. Het is nog onduidelijk of ze eind volgend jaar mee kan doen aan het WK in Duitsland.

