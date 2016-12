Vissen komen half geslacht, maar levend aan bij toko in Nijmegen

Foto: screenshot van Facebookvideo

NIJMEGEN - In een toko in Nijmegen is een video gemaakt van vissen, verpakt in plastic en opengesneden, maar die levend zijn afgeleverd bij de winkel. De Stichting Sea First doet aangifte bij de politie en vraagt om aandacht bij de Partij voor de Dieren.

Volgens Sea First gaat het om steuren uit Italië, die in Duitsland gestript of geslacht worden. Pijn, angst en stress De ingewanden worden uit de levende vissen gehaald. De vissen zouden desondanks blijven leven, vanwege een zuurstofvoorraad in de hersenen, zo schrijft Sea First op Facebook. 'Ondertussen voelen zij alles: pijn, angst en stress.' Kronkelend en ademend De video is gemaakt door Hester Bartels die het personeel van de toko heeft geadviseerd om de kronkelende en door hun kieuwen ademende vissen in de diepvries te doen, zodat ze sneller bewusteloos zijn. Bartels zou meteen de politie erbij hebben gehaald. Op de video is de ontsteltenis van Bartels, die de video maakte, te horen.