Geluk lacht familie toe: straks tóch samen naar Amerika voor WK dochter Tatum?

VOORTHUIZEN - De familie Geurts in Voorthuizen bakt en verkoopt vrijdag en zaterdag oliebollen om komende zomer met hun 11-jarige dochter mee te kunnen naar het wereldkampioenschap BMX cross in de Verenigde Staten. Ze moeten wel...

Het busje van de familie werd gestolen. Met die bus reden ze stad en land af, om dochter Tatum (11) en haar broer Arjan (13) te brengen naar crosswedstrijden door heel Nederland. Een nieuw busje kostte een lieve duit, ten koste van het geld dat bedoeld was voor de vliegtickets.

Moeder Ilona bakt bijna 300 oliebollen vandaag, voor de verkoop. Op die manier hopen ze, in combinatie met andere acties, wat geld bij elkaar te sprokkelen. En dat gaat best voorspoedig.

Mixen, bakken, verkopen

Als er genoeg geld in het laatje komt, kan het hele gezin mee die kant op. Want alleen gaat Tatum niet. Moeder is in ieder geval positief geluimd. Ze mixt beslag alsof haar leven (of in dit geval haar ticket) er vanaf hangt. En dan: verkopen die hap! Een glutenvrij hap, dat wel.

Tatum zelf heeft gluten-intolerantie en diabetes. En dan toch naar het WK BMX mogen... 'Dat is geweldig hè? Echt een prestatie', glundert haar vader Hendrik.

Luister hier naar verslaggever George Borghouts, die op de ochtend van de actie bij de familie langsging:

Handen uit de mouwen

Het is de bedoeling dat op z'n minst vader Hendrik met Tatum mee kan. Bij de acties om dit voor elkaar te krijgen, wordt het gezin gesteund door familie en vrienden.

Zo is ook begonnen met de verkoop van cake en tulband. Een vriend sponsorde rode wijnlikeur, die eveneens van de hand kan worden gedaan. Verder werd een crowdfundactie gestart en wasten de familieleden auto's.

Geluk aan hun zijde

De handen worden dus flink uit de mouwen gestoken. En dat werpt z'n vruchten af: 'We hebben de centjes inmiddels bijna bij elkaar. En we hebben een nieuwe auto; het geluk is aan onze zijde op dit moment', zegt Hendrik.

Afgelopen augustus was daar minder sprake van. Het busje dat vader en moeder nodig hebben voor de kinderen werd toen gestolen. Later werd 'ie teruggevonden, helemaal gestript.

Schuiven met de centjes

Hendrik en Ilona kregen wel wat geld van de verzekering, maar hun spaarcentjes moesten er toch aan geloven om een enigszins gelijkwaardige bus terug te kopen. Daarmee leken de kansen verkeken om gezamenlijk naar de Verenigde Staten af te reizen

Maar zoals het er nu uitziet, komt het helemaal goed voor de familie Voorthuizen.