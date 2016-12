Honderden kilo's illegaal vuurwerk in een bus in Wezep

WEZEP - De politie vond woensdagochtend in Wezep een bus met daarin een partij illegaal vuurwerk. De politie kwam het illegale vuurwerk op het spoor na een uitgebreid onderzoek.

Behalve in Wezep is ook in Hoogvliet illegaal vuurwerk gevonden. In totaal vond de politie 1800 kilo illegaal vuurwerk.

Vier mensen zijn aangehouden. Een man uit Amersfoort (53), een man uit Leusden (41), een man uit Spijkenisse (42) en een man uit Hoogvliet (52).

De politie kwam de illegale vuurwerkhandel een aantal maanden geleden op het spoor. Twee minderjarigen in Spijkenisse hadden cobra's en ander illegaal vuurwerk. Dit was het begin van een uitgebreid onderzoek naar de herkomst van het vuurwerk.

Zie ook: