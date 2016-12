Aalten doet onderzoek naar overlast vrachtverkeer Kaemingk

AALTEN - Bewoners aan de Dinxperlosestraatweg in Aalten zijn de overlast zat, die veroorzaakt wordt door vrachtverkeer naar groothandel Kaemingk. De gemeente gaat nu onderzoeken of er een éénrichtingsweg moet komen op de Derde en Vierde Broekdijk.

'Het valt wel mee'

De bewoners hebben al eerder verschillende handhavingsverzoeken bij de gemeente Aalten neergelegd, maar deze zijn afgewezen. Uit verkeerstellingen zou blijken dat de overlast van vrachtverkeer naar Kaemingk wel meevalt.

CDA-wethouder Nijland van Aalten heeft onlangs met een aantal bewoners gesproken en is tot de conclusie gekomen dat het vrachtverkeer de afgelopen jaren is gegroeid door de uitbreiding van Kaemingk.

Zeventien hallen

Kaemingk is gespecialiseerd in decoratieartikelen en heeft zeventien hallen in gebruik verdeeld over fabriekshallen aan de Dinxperlosestraatweg, de Derde Broekdijk en de Vierde Broekdijk in Aalten.

De gemeente gaat nu kijken naar betere bewegwijzering voor het vrachtverkeer, zodat chauffeurs weten waar ze moeten zijn en ze niet meer het hele industrieterrein over hoeven om de juiste hal te zoeken.

In het tweede kwartaal van 2017 komen wethouder Nijland en de bewoners van de Dinxperlosestraatweg weer samen om de uitkomsten te bespreken.