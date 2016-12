Illegale nitraten en mortierbol in auto

Foto: ANP

EPE - De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 23-jarige man uit Elburg en een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Dit gebeurde in Epe.

De twee waren in het bezit van illegaal vuurwerk, waaronder 10 nitraten en een mortierbol. Agenten vonden in hun auto ook 17 xtc-pillen. De twee mannen zijn vastgezet voor verhoor.