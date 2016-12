'Slachtoffers verkeerd zaad zijn ontdaan', zegt ziekenhuis Rijnstate

ARNHEM - 'De stellen zijn echt ontdaan. We vinden verschrikkelijk dat dit gebeurd is.' Dat zegt woordvoerder Maaike de Ridder van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Drie van hun cliënten met een kinderwens zijn in het UMC Utrecht behandeld. Gisteren werd bekend dat bij de ICSI-methode, een vruchtbaarheidsbehandeling, mogelijk zaadcellen van de verkeerde man (niet de eigen man) zijn gebruikt.

In het UMC Utrecht zijn bij de bevruchting van eicellen van 26 vrouwen met de ICSI-methode mogelijk zaadcellen van een andere cliënt gebruikt. Dat komt doordat in het instrument dat gebruikt werd oud sperma van een andere man was achtergebleven. Van de 26 vrouwen waren drie onder behandeling in Arnhem. Daar werden eicellen van de vrouwen weggenomen die in Utrecht via de ICSI-methode werden bevrucht. De kans bestaat dus dat de eicellen van deze vrouwen in Utrecht zijn bevrucht met het zaad van de verkeerde - niet de eigen - man.

'We vinden het vreselijk'

Een woordvoerder van het Rijnstate Ziekenhuis laat weten dat 'het verschrikkelijk is voor de stellen die dit betreft'. Ze benadrukt dat het UMC Utrecht zegt dat de kans dat het ook daadwerkelijk mis is, zeer klein is. 'Niettemin vinden we het vreselijk. Het geeft extra stress en spanning bij onze cliënten. Vrouwen die vaak al jaren een kinderwens hebben en nu dit ook nog voor de kiezen krijgen.'

Rijnstate zocht deze woensdag contact met de stellen. 'Ze zijn echt ontdaan.' Gisteren zijn de vrouwen al ingelicht door het UMC Utrecht.

Minder behandelingen

Het UMC Utrecht heeft aangekondigd het aantal behandelingen tijdelijk te verminderen. Dat heeft grote consequenties voor de behandelingen in het Rijnstate Ziekenhuis. Twintig stellen zitten in de voorbereiding voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Ongeveer de helft is al gestart met het stimuleren van eicellen. Deze vrouwen zullen de komende weken nog behandeld worden in Utrecht. De andere vrouwen moeten voorlopig wachten. Hoelang weet Rijnstate niet. 'We gaan er vanuit dat het gaat om dagen.'

Vooralsnog handhaaft Rijnstate de samenwerking met het UMC Utrecht. 'We wachten het onderzoek naar de fouten af. We gaan uit van een incident. Als blijkt dat er structurele fouten worden gemaakt in Utrecht, moeten we ons bezinnen op de samenwerking. Maar dat is nu niet aan de orde.'

