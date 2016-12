Bewoners willen dat Raad van State streep zet door doortrekking A15

LOO - Inwoners van Lingewaard en de Liemers zijn klaar met het indienen van zienswijzen en het stellen van vragen. Ze stappen naar de Raad van State. Ze willen dat de Raad een streep door het tracébesluit A15 zet.

Inwoners willen dat de doorgetrokken A15 beter in het landschap moet worden ingepast dan nu het geval is. 'Er komt straks een brug over een tunnel waar nu de treinen door gaan, het is toch van de zotte', zegt Theet van Aalst.

Hij woont in een monumentale boerderij. Nu nog geniet hij van de ganzen die overvliegen en de natuurlijke omgeving. 'Straks hoor ik alleen maar vroem, vroem en dat de hele dag.'

Hij is niet de enige die er klaar mee is. Samen met buurtbewoners is hij de Stichting 'Vernietig Het Tracébesluit A15' gestart. Via Facebook zijn ze een crowdfundingactie begonnen om € 60.000 bij elkaar te krijgen. 'We willen met topadvocaat Robert van der Velde de strijd aangaan', zegt Rik Booltink.

Minister Schulz weg kwijt

'Het is vijf voor twaalf, misschien wel vier voor twaalf, we moeten nu in actie komen', zegt hij. 'De mensen hier zijn normaal nogal rustig, de 'jao jao'-cultuur, maar met die instelling hebben wij hier straks een brug liggen die totaal niet in het landschap past.'

Samen met andere actiegroepen die al langere tijd actie voeren tegen het doortrekken van de A15 wordt nu een front gevormd. 'We gaan er gewoon voor zorgen dat er een streep door het tracébesluit wordt gezet en dan weten we zeker dat minister Schulz de weg kwijt is', zegt Van Aalst.

Niet tegen doortrekking

'We zijn niet tegen de doortrekking. Wij snappen ook dat het niet leuk is om in de file te staan', legt Booltink uit.

'Jaren geleden hebben bestuurders bij de aanleg van de Betuwelijn hemel en aarde bewogen om het milieu en leefomgeving te sparen. Honderden miljoenen gingen naar de komst van een spoortunnel onder het Pannerdensch Kanaal. Alle inspanningen zijn zinloos geweest en al het gemeenschapsgeld wordt vernietigd als op precies dezelfde plek een snelwegbrug komt.'

Advocaat: bewoners hebben reële kans

De afgelopen maand heeft de stichting de hulp ingeschakeld van advocaat Robert van der Velde. 'Deze nieuwe procedure bij de Raad van State heeft een reële kans van slagen, omdat het tracé dwars door Natura 2000-gebied loopt. Dat is beschermd natuurgebied. Bij de komst van de Betuwelijn is juist vanwege die natuur voor een tunnel gekozen. Aanleg van een snelwegbrug in precies hetzelfde gebied is merkwaardig en moeilijk te motiveren voor de minister', zegt hij.

De Facebookactie loopt tot 21 maart. Dan hoopt de stichting genoeg geld bij elkaar te hebben. Ze kunnen pas definitief naar de Raad van State als de handtekeningen onder het plan staan. De verwachting is dat dat in de eerste maanden van 2017 gaat gebeuren.