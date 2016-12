Huisarts is lief voor dementen

WIJCHEN - Dementen in Wijchen hebben het relatief goed: ze hebben dankzij huisarts Hensens een netwerk van zorgverleners rond zich. Dit voorkomt crisissituaties en kan tot 2000 euro zorgkosten per maand schelen.

Huisarts Chantal Hensens uit Wijchen houdt demente ouderen bij hen thuis beter in de gaten. Dat doet ze met behulp van een netwerk met de huisarts, wijkverpleegkundige, zorgtrajectbegeleider, specialist ouderengeneeskunde en zo nodig een fysiotherapeut of ergotherapeut.

Onderzoekers van het Alzheimer Centrum in Nijmegen denken dat de aanpak per maand 2000 euro per patiënt kan schelen. Hensens heeft op die manier in drie jaar tijd waarschijnlijk al zes ton bespaard.

Brandjes blussen

Ze probeert problemen voor kwetsbare ouderen voor te blijven, vertelt ze op Radio 1. 'We hebben korte lijntjes, overleggen twee keer per jaar en proberen alles in de eerste lijn te houden. Vroeger was het meer brandjes blussen, nu is het proactief.'

Ze zegt met haar methode niet te kunnen voorkomen dat deze mensen in het verpleegtehuis terechtkomen: 'Maar sinds ik met deze aanpak werk, merk ik dat ik niet in deze crisissituaties kom.'

Eigen tijd

Hensens erkent dat het grote probleem ook hier het geld is: 'Het is arbeidsintensief. Ik steek er zelf ook vrije tijd in. Maar voor mij zijn het de krenten in de pap. Ik heb plezier in de begeleiding.'

