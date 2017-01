'Te hoog getaxeerd', huiseigenaren willen woningcorporatie voor de rechter slepen

ARNHEM - Tientallen kopers van een Koopgarantwoning in Apeldoorn willen woningcorporatie De Goede Woning voor de rechter slepen. Ze zeggen het slachtoffer te zijn van de Koopgarantregeling van de woningbouwvereniging. Deze regeling moet het makkelijker maken om een huis te kopen, maar veel mensen komen er juist door in de problemen.

De kopers denken dat de woningcorporatie taxateurs heeft beïnvloed om de verkoopprijs te hoog of de terugkoopprijs te laag te taxeren. De Koopgarant-regeling wordt overal in Nederland aangeboden, maar nergens blijven zo veel mensen met een restschuld zitten als in Apeldoorn.

Verlies?

Gedupeerden hebben de stichting Koopgarantschade opgericht. Zo'n 80 kopers hebben zich aangesloten en bereiden een rechtszaak voor tegen de woningcorporatie. Zo ook Erwin Reinders. Hij kocht in 2008, met 'Koopgarant-korting' voor 245.000 euro een appartement in Apeldoorn. 'De deal was dat je de winst moet delen bij verkoop, en dat klinkt best leuk.' En verlies? 'Daar is destijds niet over gesproken.'

Geen balkon

Reinders verloor fors op zijn woning. Zeven jaar later is het appartement volgens de taxateur nog maar 157.000 euro waard, 36 procent minder. Erwin vraagt de taxateur om opheldering. 'Hij zei: je hebt geen balkon. En dat is vreemd want ik heb nooit een balkon gehad. Dat kan toch niet de reden zijn dat de woning zoveel minder waard is geworden?

'Het zijn gewoon foute taxaties', bromt Truus Veldhuis. Ze is de vroegere buurvrouw van Reinders en zit in hetzelfde schuitje. Haar huis is een ton minder waard dan zij er voor heeft betaald. Ze vermoedt dat de taxateurs en de woningbouwcorporatie onder één hoedje spelen. 'We hebben te veel betaald en als je nu weg wil gaan, krijg je er veel te weinig voor terug.'

Goede bedoelingen

Woningbouwcorporatie De Goede Woning is zich van geen kwaad bewust. Volgens manager Peter van 't Hout zijn de prijsdalingen het gevolg van de markt. 'Er worden tegenwoordig meer eisen gesteld aan appartementen. En dat geldt ook voor die van Erwin, zonder balkon. Wij komen de afspraken na die destijds zijn gemaakt. Onze bedoelingen waren goed. We wilden mensen helpen om een woning te kopen.'

Eerlijke taxatie

Truus Veldhuis vindt dat er opnieuw taxaties gedaan moeten worden. 'Ze moeten met de mensen in gesprek gaan, compenseren en die Woongarantregeling moet helemaal weg.' Ook Reinders wil een eerlijke taxatie van zijn woning hebben, zowel van toen we het kochten als toen ik het heb terugverkocht aan de woningcorporatie. Ook voor de mensen die er nu nog wonen en niet weg kunnen vanwege de restschuld.'