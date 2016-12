Spaarpot op de kop: vuurwerkverkoop weer van start

ARNHEM - Vuurwerkliefhebbers kunnen deze donderdag weer hun hart ophalen, want de vuurwerkverkoop gaat van start.

Drie dagen lang mag er weer vuurwerk verkocht worden in Nederland. De verwachting is dat er vooral veel siervuurwerk over de toonbank zal gaan.

Met het afsteken van dat vuurwerk moet nog wel even worden gewacht. Dat mag pas van 18.00 uur op Oudjaarsdag tot 02.00 uur op Nieuwjaarsdag

Meldpunt overlast weer open

Opnieuw kunnen mensen dit jaar ook weer terecht bij het meldpunt vuurwerkoverlast.nl. Ze kunnen daar hun overlast van vuurwerk kenbaar maken. Afgelopen zaterdag ging het digitale loket voor het vijfde jaar open. Het meldpunt is een initiatief van GroenLinks.