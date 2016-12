Omvergebeukte skiër eindelijk naar huis

APELDOORN - Apeldoorner Erwin Lazet komt woensdag terug uit Oostenrijk. Daar lag hij sinds vorige week zondag in het ziekenhuis nadat hij tijdens het skiën was omgekegeld. Hij liep daarbij gebroken ribben en een geperforeerde long op.

Nog een paar bochtjes pikken

Lazet staat vorige week zondag op het punt om terug naar huis te gaan na een skivakantie met zijn vrienden Wilfred Harbers en Radboud Heinink. De auto is al gepakt om aan het eind van de middag te vertrekken. De vrienden willen hun laatste uurtjes in de sneeuw optimaal benutten en binden nog één keer de lange latten onder. Dat wordt de Apeldoorner fataal.

'Ik krijg geen lucht meer'

Nietsvermoedend skiet Lazet op de Hintertuxergletsjer als hij met een harde klap onderuit wordt gesmakt. Een aantal Duitsers op snowboards filmt elkaar met een cameraatje op een stick. Ze hebben geen oog voor de Apeldoorner.

Harbers: 'Ik zag het vanuit mijn ooghoeken gebeuren. In een stofwolk. Ik was als eerste bij hem.' Volgens Harbers bevinden ze zich net onder de 3000 meter hoogte. De lucht wordt daar al ijler. Al na een paar seconden zegt Lazet tegen zijn vriend: 'Ik kan niet ademen, ik heb alles kapot.'

'We hebben gezinnen'

Harbers vertelt dat ze op weg naar boven in de lift elkaar nog gewaarschuwd hebben: 'We hebben gezinnen. Laten we voorzichtig zijn. Maar je hebt het niet altijd zelf in de hand.' Hulp is snel ter plaatse. Er komt een pistenbully naar boven. Die brengt Lazet naar een tussenstation. Een helikopter brengt hem vervolgens naar het streekziekenhuis.

Vervoer levensgevaarlijk

Lazet loopt bij het ongeluk zeven gebroken ribben en een geklapte long op. De artsen vinden het te gevaarlijk om hem met het vliegtuig naar huis te brengen. Hij moet in het Oostenrijkse ziekenhuis wachten tot het verantwoord is om hem te vervoeren.

Afgelopen dinsdag zou hij met een ambulance naar Nederland gebracht wordt. Maar dat gaat niet door, omdat het volgens zijn moeder Coby Lazet nog steeds niet verantwoord is: 'Hij heeft nu iets om zijn borstkas waardoor hij veilig vervoerd kan worden.'

Woensdagochtend om 8 uur is hij onder medisch toezicht met een ambulance naar huis vertrokken.