'Hij liet mijn vader vallen', Ambulancezorg onderzoekt voorval

ARNHEM - Ambulancezorg Gelderland-Midden doet onderzoek naar een incident met een patiënt uit Arnhem. De 79-jarige dialysepatiënt moest dinsdag naar het ziekenhuis en zou bij het vervoer in de lift gevallen zijn. De zoon van de man is woedend. Hij heeft inmiddels een klacht ingediend.

De 79-jarige Arnhemmer had dinsdag dringend hulp nodig. 'Dat heeft hij wel vaker, dit jaar al 28 keer. Mijn vader is ernstig ziek. Gisteren ging hij plots erg achteruit. Hij werd lijkbleek en het leek alsof hij elk moment kon omvallen. Hij kon niet meer op zijn benen staan en was verward', vertelt Edwin Welling.

112 werd gebeld en er kwam een solo-ambulance. Hiermee kunnen geen patiënten worden vervoerd. 'De ambulancebroeder was in zijn eentje en besloot mijn vader op zijn rollator over de galerij naar zijn auto te vervoeren.'

In de lift ging het mis. Volgens Welling viel zijn vader achterover en zou de broeder geprobeerd hebben hem aan zijn voeten weer omhoog te trekken. Waarom de broeder dat deed, is niet bekend.

Ambulancezorg Gelderland-Midden laat weten het incident erg vervelend te vinden. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en er is inmiddels contact geweest met meneer Welling. 'In het kader van de privacy kan Ambulancezorg Gelderland-Midden verder niet reageren', aldus de woordvoerder.