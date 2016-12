'Dader aanslag Berlijn stapte in Nijmegen in de bus'

NIJMEGEN - De reis van de Tunesische terrorist Anis Amri na de aanslag van 19 december in Berlijn verliep volgens Franse media over Nijmegen enAmsterdam. Nieuwszender Bfmtv meldde woensdag dat Amri waarschijnlijk woensdagavond 21 december in Nijmegen een bus naar Amsterdam heeft genomen.

In de hoofdstad nam hij op het station Sloterdijk voor een reis naar Frankrijk een bus van mogelijk dezelfde onderneming als die hem naar Amsterdam bracht, FlixBus.

De busreis eindigde in Lyon en duurde volgens Franse media circa vijftien uur. Amri is op het station Lyon-Part-Dieu door bewakingscamera's gesignaleerd.

De simkaart die in zijn rugzak is gevonden werd tussen 20 en 22 december uitgedeeld in winkelcentra in Nijmegen, Breda en Zwolle. Hij heeft de kaart niet gebruikt.

Dat schrijven Italiaanse en Franse media. 'Als de berichten kloppen, betekent het dat hij na de aanslag is doorgereisd naar Nederland. Daar gaan de onderzoekers nu van uit', zegt NOS-correspondent Rop Zoutberg.

Emmerich

Eerder deed de politie een inval in het azc in Emmerich, vlak over de grens bij 's-Heerenberg. Daar stond de Tunesiër ingeschreven, omdat hij daar werd opgevangen.

De man reed op 19 december met een vrachtwagen in op een kerstmarkt in Berlijn. Vier dagen later werd Amri in Milaan door de Italiaanse politie doodgeschoten.

De Franse nieuwszenders LCI en TF1 melden dat Amri vanuit Amsterdam naar Lyon is gereisd. Hij zou vanaf station Sloterdijk een bus naar de Zuid-Franse stad hebben genomen en onderweg niet zijn gecontroleerd. Vaststaat is dat Amri in Lyon een treinkaartje kocht naar Milaan.