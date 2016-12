Kinder-tv-zender aast op 13-jarige Viskid Boaz

ARNHEM - De 13-jarige Boaz Ooijman uit Velp is als de Viskid een begrip onder vissers, en dan veelal de jeugdige hengelaars. Op YouTube staan tientallen filmpjes van Boaz, waarin hij onder meer een gigantische meerval aan de haak slaat. Kindertv-zender Nickelodeon zou hem willen strikken als presentator.

Vier jaar geleden besloot vader Joost de vis-avonturen van zijn zoon vast te leggen op film. Inmiddels heeft hun YouTube-kanaal 16.000 abonnees.

Een voorbeeld van zo'n filmpje:

Boaz geeft in de filmpjes uitleg over wat de charme van vissen is en hoe je met gevangen vis om moet gaan. Volgens zijn vader is het zo goed als zeker dat Nickelodeon Viskid gaat uitzenden.