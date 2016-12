Steeds meer files: over 5 jaar kom je Arnhem niet meer in

EDE - Zonder ingrijpende maatregelen slibben veel Nederlandse steden over vijf jaar tijdens de spits dicht, waaronder Arnhem. Dat meldt Trouw op basis van een analyse van CROW in Ede, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur.

Volgens CROW wordt de verkeerschaos zeker twee keer zo groot als nu het geval is. Het platform baseert zich op de toename op de vertraging op snelwegen die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voor de komende vijf jaar voorspelt.

Voorspelling: 38 procent meer files

De berekening is gebaseerd op de toename van de vertraging op snelwegen die het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) voor de komende vijf jaar voorspelt. Het KiM verwacht vanwege de aantrekkende economie en de lage brandstofprijs 38 procent meer files.

De problemen worden behalve rond Arnhem en steden als Zwolle, Eindhoven en Groningen verwacht in de Randstad. De focus lag de afgelopen jaren vooral op het oplossen van files op hoofdwegen, waarbij de effecten op de stedelijke bereikbaarheid minder aandacht kregen, meldt Trouw.

'Helft van de tijd moet je door de stad'

Projectmanager verkeer en vervoer Hans Voerknecht van CROW voorspelt dat het oponthoud niet beperkt blijft tot de toegangswegen naar Arnhem. In Trouw zegt hij: 'Je bent straks de helft van de tijd kwijt om bij de rand van de stad te komen. De andere helft moet je uittrekken om de stad door te komen - een beetje zoals in de Randstad.'

Hij ziet het aanleggen van meer wegen en tunnels niet altijd als voor de hand liggende oplossing. 'Er zijn situaties waar nieuwe infrastructuur soelaas biedt. Maar in het algemeen is het niet zinvol. Dat komt doordat binnen de stad vaak veel kruispunten zijn. Wanneer je er één oplost, bijvoorbeeld door een tunnel te bouwen, dan zien we dat het verkeer bij het volgende kruispunt achter aansluit en extra lang moet wachten.'

Voerknecht ziet de oplossing in het meer en beter combineren van openbaar vervoer met de fiets.

Zie ook:

Meer files: zijn dit de oplossingen?