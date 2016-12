Vermiste man uit Lathum dood aangetroffen

LATHUM - De 63-jarige man uit Lathum die sinds dinsdag werd vermist, is dood aangetroffen in het water.Dat meldt de politie. Hij was voor het laatst gezien in Lathum, gemeente Zevenaar. Zijn fiets was bij de IJssel gevonden.

De man vertrok dinsdag van huis. De politie heeft dinsdag met een helikopter en honden naar hem gezocht. Volgens een politiewoordvoerster concentreerde de zoektocht zich bij de IJssel. Daar is hij woensdagmiddag ook gevonden.