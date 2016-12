LATHUM - De 63-jarige Eef Schuiling wordt vermist. Hij is voor het laatst gezien in Lathum, gemeente Zevenaar.

De man vertrok dinsdag van huis, sindsdien is er niets meer van hem vernomen.

Hij heeft een normaal tot stevig postuur, is blind aan zijn rechteroog en is gekleed in een blauwe spijkerbroek en een blauwe jas. Ook draagt hij bruine schoenen.

