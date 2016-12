Mannen bedreigen en beroven jongen (14)

ZUTPHEN - Een 14-jarige jongen is dinsdagmiddag in het Vogelpark in Zutphen beroofd van zijn portemonnee. De jongen werd door twee mannen bedreigd met een mes.

Hij moest zijn portemonnee afstaan. Vervolgens ging één van de mannen pinnen, de tweede bleef bij de jongen staan. Het gaat om twee mannen met een donker uiterlijk. De politie is dringend op zoek naar getuigen. Als u iets gezien of gehoord heeft wordt u gevraagd te bellen met 0900-8844. Zie ook: Politie Zutphen: Straatroof Zutphen