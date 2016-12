'Apenheul kan ook te maken krijgen met dierenactivisme'

APELDOORN - Dierenactivisten hebben ze de afgelopen jaren niet aan de poort gehad bij Apenheul. Toch verwacht Coen de Ruiter, vertrekkend directeur van het Apeldoornse apenpark dat ook zij daar in de toekomst mee te maken krijgen.

Op zijn laatste werkdag als directeur van Apenheul pleit De Ruiter voor het niet uit de weggaan van het maatschappelijk debat over het in gevangenschap houden van dieren.

De Ruiter: 'We hebben nog niet veel met dierenactivisme te maken gehad, maar we zien natuurlijk wel het maatschappelijk debat wat ik overigens heel terecht vind. Je moet je altijd afvragen of het de moeite waard is dat we dieren die eigenlijk uit een hele andere omgeving komen hier naar toe halen. Dat heeft alleen maar zin als je er voor kunt zorgen dat ze bij de mensen iets bereiken. Want dan worden ze ambassadeurs van hun wilde soortgenoten. Ik denk dat dat zoveel zwaarder weegt dan de bezwaren die je op dit moment kan hebben tegen een dierenpark.'

Dolfinarium in Harderwijk heeft geregeld te maken met dierenactivisme evenals de Arnhemse dierentuin Burgers' Zoo. In tegenstelling tot die twee parken is Apenheul van een stichting zonder winstoogmerk. Het park probeert de apen in een voor hen zo natuurlijk mogelijke omgeving te houden en het park is verder erg gericht op duurzaamheid.

Succesvol

Coen de Ruiter was 7,5 jaar directeur van Apenheul. Onder zijn leiding groeide het aantal bezoekers flink en werd het park vorig jaar tot leukste uitje van Nederland gekozen.

De Ruiter gaat weg omdat hij zelf zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. 'Hoe kan je nou de allermooiste werkplek van Nederland verlaten. Dat vind ik, maar dat vinden mijn kinderen nog veel meer. En die vinden het echt onbegrijpelijk.'

Per 1 februari wordt De Ruiter directeur van vergelijkingswebsite Independer. Apenheul heeft een vacature voor een nieuwe directeur.