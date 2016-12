Oliebollen, vuurwerk en twee snelle sprinters. Dit is het nieuws van woensdag 28 december

ARNHEM - Waar zit de beste oliebollenbakker van Gelderland? De politie heeft al 1000 vuurwerkincidenten geregistreerd en nieuwe sprinters op passende wijze gepresenteerd. Dit is het nieuws van de vier na laatste dag van 2016.

Wil je de allerlekkerste oliebol van Nederland proeven? Dan moet je volgens het dagblad AD naar meesterbakker Voskamp in Spijkenisse. Vorig jaar ging hij er ook al met de prijs vandoor. Maar wie bakt ze het lekkerste in Gelderland? De krant maakt het vanochtend bekend.

Meeste vuurwerkincidenten in Nijmegen

En als we het over oliebollen hebben, dan moeten we het natuurlijk ook hebben over dat andere eindejaarsfenomeen: vuurwerk. De politie heeft dit jaar in Gelderland al 1068 vuurwerkincidenten geregistreerd. De meeste incidenten hebben te maken met het te vroeg afsteken van vuurwerk. Nijmegen is koploper qua incidenten, de politie registreerde daar 80 meldingen. Ook Ede (77), Arnhem (70), Apeldoorn (56) en de gemeente Montferland (49) scoren hoog.

Sprinter presenteert Sprinter

NS presenteert vandaag de nieuwste Sprinter-trein. Dat doen ze met de beste sprintster van Nederland: Dafne Schippers. Ook de pupillen van atletiekvereniging Wijchen helpen mee. De eerste rit is voor 40 ouderen van woonzorgcentrum Vreedenhoff uit Arnhem.