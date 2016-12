Autobranden in Gelderland: Ruim 700 meldingen

ARNHEM - In Gelderland is dit jaar 735 keer melding gemaakt van een autobrand. Dat blijkt uit cijfers van Alarmeringen.nl.

De meeste meldingen komen uit Gelderland-Zuid: 266 meldingen in totaal. In Gelderland-Midden gaat het om 253 meldingen en in Noord en Oost-Gelderland werd 216 keer melding gemaakt.

Het aantal meldingen betekent niet direct dat er ook 735 auto's in brand zijn gevlogen. Het is mogelijk dat er ook valse meldingen tussen zitten.

De afgelopen maanden werden er keer op keer auto's in brand gestoken in Culemborg. En ook Ede kwam regelmatig in het nieuws vanwege de autobranden.