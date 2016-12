Moeder van omgekomen Mees: 'gedeelde smart is draagbare smart'

ARNHEM - 'Gedeelde smart is geen halve smart, maar het wordt wel draagbare smart.' Dat zegt Marieke van de Ridder, de moeder van Mees die in september op 12-jarige leeftijd bij een tragisch ongeluk in Putten om het leven kwam. Van de Ridder deelt haar verhaal op haar blog.

Mees van de Ridder kwam op maandag 26 september onder een betonwagen. 'Hij dacht dat hij er nog wel even voor langs kon', vertelt zijn moeder in het TV Gelderland-programma Helden. In dit programma wordt teruggeblikt op bijzondere Gelderse nieuwsmomenten in 2016.

Het moest eruit

Als het afscheid van Mees achter de rug is en er weer een beetje rust komt in het gezin, voelt Marieke van de Ridder de drang om haar verhaal op internet te delen. 'Het zat in mijn hoofd en het moest eruit', vertelt zij op TV Gelderland.

'Met de één deel je dit, met de ander deel je dat, maar met niemand bespreek je het hele plaatje. Dat wilde ik vertellen.'

Troost

Na het schrijven van de eerste blog, volgt er opnieuw een hausse aan reacties, bezoekjes en telefoontjes. 'Ik haalde ook troost uit de kwantiteit.'

Van de Ridder kan zich er prima bij neerleggen dat de aandacht voor het overlijden van haar zoon minder wordt. 'Dat is ook goed. We hebben Mees 12 jaar bij ons gehad en nu is hij er niet meer. Wij gaan ons leven opbouwen zonder Mees. Dat de aandacht minder wordt, houdt pas met het rouwproces waar ik verder in kom.'

