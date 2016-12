Depressief? ga plannen en praten

NIJMEGEN - Bijna één op de vijf Nederlanders krijgt er in zijn of haar leven mee te maken; een depressie. Hoogleraar psychiatrie Aart Schene van de Radboud Universiteit werkte mee aan een nieuw handboek over depressies. Hij geeft vijf tips die van belang kunnen zijn wanneer je depressief bent.

'Een depressie is een psychische of psychiatrische aandoening', vertelt Schene. 'Mensen hebben het gevoel niet meer zichzelf te zijn, voelen zich niet goed. Het kenmerkt zich vooral door, wat ik noem, een beschadigd zelfbeeld. Als gevolg daarvan zijn ze minder gemotiveerd, en hebben minder energie.'

Schene sprak met patiënten over wat zij belangrijk vonden bij hun herstel. Zo komt de hoogleraar tot een aantal tips.

Tip 1: Plannen

'Wat patiënten belangrijk vinden in het herstellen, is om hun agenda goed te plannen. Want dat gaat niet vanzelf meer. Dus plan in je week activiteiten en sociale contacten. Sommige mensen zeggen: ik moet plannen dat ik met mijn partner dingen doe die leuk zijn, want anders doen we ze niet meer.'

Tip 2: Beweeg

'Zorg voor lichaamsbeweging', zo luidt het tweede advies van Schene. Velen zijn het er over eens dat lichaamsbeweging een positief effect heeft op het herstel bij een depressie. Bij bijvoorbeeld hardlopen komen stofjes als serotonine en endorfine vrij in je lichaam. Deze stoffen zorgen er voor dat je weer zin krijgt om initiatief te nemen.

Meer vrouwen dan mannen

8 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf in 2014 aan een depressie te hebben of in het afgelopen jaar te hebben gehad. Dat komt overeen met ruim 1 miljoen mensen. Vrouwen gaven vaker aan een depressie te hebben dan mannen: 9 procent van de vrouwen tegenover 6 procent van de mannen, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tip 3: Regelmaat en gezond eten

Het derde advies van hoogleraar Aart Schene is misschien wel net zo voor de hand liggend als belangrijk: zorg voor gezond eten, regelmaat en dat soort zaken.

Tip 4: Analyseer samen met een professional

'Andere mensen (patiënten) attenderen juist op het uitzoeken hoe die depressie is ontstaan. Dus ga het analyseren met deskundigen, daar heb je vaak professionals voor nodig. Het snappen hoe het in elkaar zit kan heel belangrijk zijn.'

Tip 5: Praat er over

'Ja want als er wat begrip is in de omgeving, bijvoorbeeld van de partner, de kinderen, maar ook op het werk blijken mensen met een depressie dat uiteindelijk plezieriger te vinden. In hun herstel en in de beleving van hun depressie', laat Schene weten.

Over het nieuwe handboek en over het omgaan met een depressie had Rob Kleijs op Radio Gelderland kortgeleden een interview met Aart Schene.